Entradas para los conciertos de The Weeknd en Madrid: cómo comprarlas, preventa y precios

Tras las vacaciones, The Weeknd se suma a la oleada de anuncios de conciertos, tal y como han hecho recientemente Ariana Grande, Ed Sheeran o Radiohead. En este caso, el canadiense acaba de desvelar las fechas de varios espectáculos en Latinoamérica y Europa con su nueva gira, After Hours Til Dawn.

Al contrario que otros artistas, The Weeknd sí se ha acordado de España. El autor de éxitos como Blinding Lights, Starboy o Save Your Tears actuará en Madrid con dos conciertos en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, concretamente el viernes 28 y el sábado 29 de agosto de 2026.

Con estos shows, The Weeknd volverá a nuestro país tres años después de sus dos conciertos en 2023 en Madrid y Barcelona, bajo el paraguas de esta misma gira. Además, lo hará junto al rapero estadounidense Playboi Carti, cuyo nombre también figura —aunque más pequeño— en los carteles de la gira.

Cómo conseguir entradas

La preventa de entradas —a cargo de Live Nation y Santander SMusic— para ver a The Weeknd en el Metropolitano de Madrid se abre el martes 9 de septiembre a partir de las 14:00, aunque la sala de espera empieza a las 13:30. El turno para los registrados en LiveNation.es llega el jueves 11 de septiembre a las 12:00, con sala de espera desde las 10:30.

También es posible acceder a la preventa del propio artista registrándose en la página web de The Weeknd, en la sección de los conciertos europeos. "Los fans pueden inscribirse para la preventa del artista, que comienza el martes 9 de septiembre a las 12:00".

En cuanto a la venta general, se podrán adquirir las entradas para ambos conciertos a partir de las 12:00 del viernes 12 de septiembre, aunque se podrá esperar desde las 11:30. La compra de entradas podrá hacerse en la página web oficial de Live Nation, así como a través de Ticketmaster y El Corte Inglés.

Precios de las entradas

Ni Ticketmaster ni Live Nation tienen publicado ahora mismo el listado oficial del coste de las entradas. Sin embargo, el portal musical The Pop Wave desglosa esta información asegurando que son "los precios oficiales". Usuarios en redes sociales también los han compartido y explican que los han extraído de la página web de Live Nation, por lo que la marca podría haber eliminado los datos.

Por tanto, se desconoce cuánto cuestan exactamente las entradas para ver a The Weeknd en Madrid, aunque los precios podrían rondar estas cifras compartidas extraoficialmente:

PL1 Gold Circle : 151 € + 20 € gastos

: 151 € + 20 € gastos PL1 Grada : 151 € + 20 € gastos

: 151 € + 20 € gastos PL2 Grada : 136 € + 18 € gastos

: 136 € + 18 € gastos PL3 Pista : 126 € + 17 € gastos

: 126 € + 17 € gastos PL4 Grada : 116 € + 15,50 € gastos

: 116 € + 15,50 € gastos PL5 Grada : 96 € + 13 € gastos

: 96 € + 13 € gastos PL5 PMR : 96 € + 13 € gastos

: 96 € + 13 € gastos PL6 Grada : 71 € + 9,50 € gastos

: 71 € + 9,50 € gastos PL7 Grada : 51 € + 7 € gastos

: 51 € + 7 € gastos VIP: pendiente información

Además, existe una modalidad denominada Platinum, que Live Nation define así: "Es un cupo limitado de entradas que se ponen a la venta en modalidad precio dinámico, ajustado en función de la oferta y la demanda del evento. Las entradas Platinum NO incluyen ningún servicio o producto adicional como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP".

"Como parte de la gira After Hours Til Dawn 2026, The Weeknd volverá a colaborar con Global Citizen y el Fondo Humanitario XO del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas", informa Live Nation. "Se donará 1 € de cada entrada vendida en Europa a estas dos organizaciones".