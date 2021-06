Arantxa Castilla-La Mancha (Drag Race España) sobre su salto a la música: "Puede que antes de que termine el año tengamos algo"

Te interesa Drag Race España: Conoce a las 10 concursantes

Tenemos en el programa a Arantxa Castilla-La Mancha, la cuarta reina expulsada de Drag Race España. Juanma Romero ha querido saber cómo ha vivido la emisión del programa el pasado domingo, en la que se despedía del concurso.

"Pues la verdad es que lo viví bastante bien. Porque como es algo que tú ya has pasado, que has tenido un tiempo para procesar, pues los traumas los acabas compensando y al final dices '¡pues no fue tan mal!", ha explicado.

Juanma le ha preguntado por el snatch game, el característico juego en el que tienen que imitar a un personaje famoso y para el que escogió a Belén Esteban. "Claramente Belén Esteban me va a meter una denuncia por lo que yo hice", continúa explicando entre risas, "pero oye, un honor si lo hace". Las otras opciones que tenía la drag para hacer su snach era Dakota, que finalmente lo hizo Carmen Farala o la youtuber Desahogada.

Sobre su experiencia en Drag Race, explica que lo viven todo con tanta intensidad que un día es como si hubiesen pasado tres años: "Hay tantas emociones... De repente estás arriba, de repente estás abajo, de repente te quieres morir, de repente dices 'ay, qué guay la vida!', todo en cinco segundos".

"El cariño que me he llevado de la gente con este capítulo es impresionante. Los fans de este programa son un poquito tóxicos. Una semana te odian, la otra te quieren, otra te quieren matar... Entonces depende de la semana que les pilles. Pero esta semana me ha tocado que me quieran", ha confesado, entre bromas.

"Pero hay muchísima gente que me ha apoyado desde el día uno y muchísimas gracias a todos porque me han hecho sentirme superquerida y supercomprendida", ha concluido.

Salto al mundo de la música

Por último, Juanma ha querido saber si la artista tienen puesto su objetivo en el mundo de la música, tal como le dijo a Ana Locking tras su expulsión: "Yo solo puedo decir que se vienen cositas. Estoy trabajando con gente muy guay y puede que antes de que acabe el año pues se de algo que poder hacer".