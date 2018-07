"Europa Baila 2016 by Quique Tejada", el recopilatorio con los Números 1 del Dance

Quique Tejada recopila en un doble CD el mejor dance del momento. Europa Baila 2016 by Quique Tejada, el sonido que mueve los fines de semana en Europa FM con Hardwell, Tiesto & Don Diablo, Dimitri Vegas y Like Mike, Lost Freqüencies, Quintino, DJ Valdi, Roger Sanchez, Yolanda Be Cool & DCUP, Nicky Romero y hasta 31 hits más en Europa Baila 2016 by Quique Tejada.

EUROPA BAILA 2016 BY QUIQUE TEJADA CD 1

01. Tiesto & Don Diablo Feat. Thomas Troelsen - Chemicals

02. Showtek & Eva Shaw Feat. Martha Wash - N2U

04. Lea Rue - Sleep, For The Weak! (Lost Frequencies Remix)

05. Yolanda Be Cool & DCUP - From Me To You

06. John Dahlbäck Feat. Alexx Mack - Count To Ten

07. SASH! Vs. Olly James - Ecuador

08. KSHMR & Marnik - Bazaar (Official Sunburn Goa 2015 Anthem)

09. Hardwell Feat. Jake Reese - Run Wild

10. Dimitri Vegas & Like Mike Vs. W&W - Arcade

11. Thomas Gold Feat. Bright Lights - Believe

12. Nicky Romero - Lighthouse (Alex Del Amo Remix)

13. Quintino - Devotion

14. DJane HouseKat & Rameez - Ass Up

15. MICAR - This Time It's My Life (Bodybangers Remix)

16. Freischwimmer - California Dreamin (Calvo Remix)

17. Roger Sanchez Feat. Stealth - Remember Me (Luca Schreiner Remix)

18. ChildsPlay & Chuckie Feat. Shaylen - Warrior

19. Roberto Sansixto Feat. Ruth Calixta - Phoenix (DJ Valdi Remix)

20. OUDA - The Rhythm

EUROPA BAILA 2016 BY QUIQUE TEJADA CD 2

01. Wolfpack & Warp Brothers - Phatt Bass 2016

02. Hardwell & KURA - Calavera

03. We Architects & Quique Tejada - Skies Collide

04. Arnold Palmer Feat. Minelli - Hump

05. Scotty - On The Move (Take Me Away)

06. Firstlight & Simson - 2morrow

07. Keanu Silva - Pump Up The Jam

08. Max Zotti Feat. Iossa - Leap Of Faith (Flatdisk Remix)

09. Madison Mars - Milky Way

10. Andy Beats - King Shark

11. Lucky Charmes - Fulfill

12. Firebeatz & Schella - Dat Disco Swindle

13. MING - Can't Get Enough

14. Taao Kross - Good Times

15. Bodybangers Feat. Beth - Need Somebody

16. Bass Bumpers - The Music's Got Me (Taito Tikaro Remix)

17. Jorge Leon Feat. Jonny Rose - GOLD

18. Holl & Rush - Napoleon

19. Sebjak & Jebu - Banshee

20. Agua Sin Gas by Antoine Clamaran, Gary Caos, Lizzie Curious - Do Watcha Doin'