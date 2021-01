¡Esta noche celebramos los 1.000 programas de ASOT con Armin Van Buuren en Europa Baila!

En Europa FM estamos de celebración: ¡ASOT de Armin Van Buuren cumple 1.000 programas! No te pierdas la sesión especial que ha preparado el productor neerlandés para la ocasión, que emitiremos en directo esta noche de 2h a 4h en Europa Baila .

Armin Van Buuren, el máximo exponente del trance, nos hace vibrar cada semana con una nueva sesión de ASOT (A State Of Trance) en Europa Baila, que puedes escuchar cada viernes en Europa FM de 2h a 4h de la madrugada y cuando quieras en nuestra web.

Pero este viernes la sesión de Armin Van Buuren va a ser mucho más especial: ¡Y es que ya son 1.000 programas de ASOT los que el productor neerlandés lleva a sus espaldas!

El nombrado DJ número uno del mundo hasta en 5 ocasiones, ha organizado una espectacular sesión de 5 horas que podrás escuchar al completo en EuropaFM.com.

"¡#ASOT1000 es una realidad! Alcanzar este hito con vuestro apoyo incondicional es indescriptible. ¡Ruben de Ronde, yo y todo el equipo de ASOT queremos daros las gracias de todo corazón! Y muchas gracias a todos los que votasteis por mi colaboración con la increíble Susana para 'Shivers'", escribe Armin en redes sociales, para dar las gracias a sus millones de seguidores.

Armin Van Buuren creó A State Of Trance en 2001, y dos décadas después continúa llevando su consolidada marca a millones de personas de decenas de países, con una nueva sesión cada semana con la mejor música trance.

En marzo de 2019, para celebrar los 900 programas de ASOT, Armin Van Buuren incendió el escenario del Pabellón 9 de IFEMA (Madrid) con un repaso de sus mayores éxitos, incluyendo su último trabajo ‘Show Me Love’, su primera colaboración con Above & Beyond, y terminando por todo lo alto con su tema más esperado: ‘Blah Blah Blah’.

El DJ y productor musical sumió Madrid en un absoluto estado de trance durante el ASOT 900, congregando a un público de lo más heterogéneo, de multitud de nacionalidades y gran cantidad de generaciones; pero todos con un sentimiento común: su amor por la música electrónica.