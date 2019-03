Armin Van Buuren convierte Madrid en la meca del Trance con su impresionante ASOT 900

El genial DJ y productor Armin Van Buuren sume a Madrid en un completo estado de trance con su increíble espectáculo A State Of Trance 900 , basado en su consolidada marca ASOT .

Los amantes del trance y de la música de Armin Van Buuren pudimos disfrutar, por primera vez en España, del gran espectáculo ASOT 900.

Maor Levi fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a las 22:00 horas, seguido de Super8 & Tab, que elevaron el ambiente a la máxima potencia y dieron paso a Mark Sixma y Markus Schulz.

Tras ellos, a las 2:00h, llegó el turno de Armin Van Buuren que incendió el escenario del Pabellón 9 de IFEMA (Madrid) con un repaso de sus mayores éxitos, incluyendo su último trabajo ‘Show Me Love’, su primera colaboración con Above & Beyond, y terminando por todo lo alto con su tema más esperado: ‘Blah Blah Blah’.

El DJ y productor musical, sumió Madrid en un absoluto estado de trance durante el ASOT 900, congregando a un público de lo más heterogéneo, de multitud de nacionalidades y gran cantidad de generaciones; pero todos con un sentimiento común: Armin Van Buuren supera una vez más todas las expectativas, hace temblar Madrid a ritmo de trance, y no deja indiferente a nadie. Él lo dio todo y su público no iba a ser menos.

Tras dos horas de incesantes juegos de luces, fuegos, confetis, humo y sonidos que hacían vibrar a todos los presentes, fueron Aly & Fila y Chris Schweizer los encargados de poner el punto y final al mayor espectáculo de Trance del mundo.

No cabe duda de que la segunda parada en el Tour Mundial de A State Of Trance ha sido un evento espectacular que, gracias a las dos grandes promotoras Disorder Events y Planets Events, ha batido todos los récords y ha hecho disfrutar a los amantes del trance, por primera vez en España, de la música de este genial DJ y productor neerlandés.

Mientras esperamos fechas de su próxima visita a nuestro país, seguiremos disfrutando de Armin Van Buuren en directo cada viernes de 2:00 a 4:00h en Europa Baila de Europa FM, un programa de trance de dos horas que se emite en directo desde su estudio en la central de Armada, su sello.