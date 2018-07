¡Comprueba si eres uno de los ganadores de una copia de Horizon: Zero Dawn!

Esta semana en Europlay queremos que descubras Horizon: Zero Dawn , el videojuego considerado el mejor juego de PlayStation 4 de 2017. Así que Quique Peinado y Kiko Béjar sortearán 5 copias de este fantástico juego.

En Europlay siempre queremos que descubras lo último en videojuegos, por eso esta semana Quique Peinado y Kiko Béjar sortean 5 copias de Horizon: Zero Dawn, el gran lanzamiento hasta el momento de PlayStation 4 y con el que hasta el Quique Peinado ha flipado al verlo.

En Horizon: Zero Dawn, Aloy, interpretada por Michelle Jenner, tendrá que averiguar por qué la Tierra ya no pertenece a los humanos y por qué las máquinas se han hecho con el poder. Un juego repleto de secretos y multitud de opciones que ofrece más de 50 horas de juego. ¿Quieres saber cómo llevarte una copia de este fantástico videojuego? (eso sí, no te olvides de cumplir con las bases legales)

Mándanos los mejores cosplays de tu mascota, a través de un vídeo o una foto en Facebook, Twitter o Instagram y usando el hashtag #EuroPlay20. ¡Los 5 más originales o simplemente los que más nos gusten se llevarán una copia del videojuego!

