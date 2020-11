Agresión a un reportero de laSexta por parte de un grupo de negacionistas: sin mascarilla ni medidas de seguridad, y con ataque homófobo

Adolfo Arias, el reportero de laSexta que presenció la escena, asegura que "había niños y personas de unos 50 años sin mascarilla y saltándose las normas", tal y como pudo observar cuando paseaba por la zona.

Tras avisar a la Policía, le dijeron que pedirían refuerzos para acercarse a ver lo que ocurría, el reportero y su acompañante decidieron grabar lo que allí ocurría para denunciarlo públicamente.

👉 "Tu abuela está muy mal": el "brutal" vídeo sobre jóvenes y coronavirus

En ese momento, varios miembros de esta reunión de negacionistas, se acercaron con actitud violenta a pedirles explicaciones: "Estás fastidiando un acto súper bonito", le dijeron, añadiendo otros: "Sois absurdos y os dejáis manipular".

La tensión fue en aumento hasta que varias personas empezaron a empujarles: "Me estás tocando los huevos, no eres la Policía. Déjanos en paz", a lo que el reportero pedía que por favor mantuvieran la distancia de seguridad y no le tocaran, al no llevar mascarillas ni respetar medidas anti-Covid.

Pero de los empujones, pasaron a la homofobia, con comentarios y gestos ofensivos del tipo: "¿No habéis visto que tiene pluma?", comentaba una mujer imitándole.

Finalmente, y sin que apareciera la Policía, gran parte del grupo se marcha del parque.