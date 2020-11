"Tu abuela está muy mal": el "brutal" vídeo sobre jóvenes y coronavirus

La segunda ola del coronavirus está aquí, y después de meses de protegerse, de mascarillas y geles, no son pocos los que han relajado las medidas de prevención para evitar contagios. En especial los más jóvenes, y aquellos que piensan que el coronavirus no les va a afectar a ellos. Pero sí lo hace. Y si no es a través de síntomas, puede serlo a través del dolor por la pérdida de un ser querido al que no hemos sabido proteger, protegiéndonos.

Esa es la premisa de este vídeo creado por los alumnos del Instituto del cine de Canarias, en el que vemos a unos cuantos jóvenes despreocupados, de fiesta en una casa, hasta que uno de ellos recibe una llamada de teléfono. Es su madre. "Tu abuela está muy mal", le dice.

El protagonista del vídeo parece no dar crédito a que su abuela esté ingresada: "Pero si el otro día estuve con ella y estaba perfecta", le asegura a su madre. Que responde: "Tiene Covid". En ese momento, la cara del joven se transforma, ya sabe qué ha pasado, mientras su madre no comprende cómo ha podido enfermar la abuela: "hemos tenido todos mucho cuidado". Entonces le pregunta: "¿Tú no habrás ido de fiesta?".

Con los ojos vidriosos, rodeado por otra gente que tampoco respetaba las medidas para prevenir contagios, lo niega. Lo niega, sabiendo que es el responsable del trágico desenlace. Lo niega deseando por dentro que no hubiera pasado, que su abuela nunca hubiera enfermado, que él no hubiera sido tan irresponsable.

Pero para prevenir el avance de la COVID-19, y evitar contagios que pueden acabar de forma trágica, lo primero es protegerse, porque es la única forma de proteger a los demás. De evitar sumar más muertes a un contador que parece no tener fin.

FIESTAS ILEGALES Y AUMENTO DE CONTAGIO

La Policía ha detectado numerosas fiestas ilegales en las últimas semanas en nuestro país, y las medidas se han endurecido especialmente de cara a evitar reuniones de jóvenes donde además haya presencia de alcohol o drogas, desinhibidores muy peligroso en el contexto de pandemia en el que nos encontramos.

En apenas unos días, el corto roza ya los tres millones de visualizaciones, y ha recibido el reconocimiento del prestigioso director de cine Álex de la Iglesia, que también lo ha compartido en sus redes: "Brutal. Buenísimo. Gracias".

NAVIDADES Y REUNIONES FAMILIARES

El número de contagios y de hospitalizaciones, auguran unas Navidades atípicas alejados de nuestros seres queridos, sin poder desplazarnos más que para lo necesario y con la terrible sensación de "qué hemos hecho mal". Por qué después de todo lo que hemos pasado ya, la pesadilla ha vuelto.

Pero no ha vuelto, es que nunca se ha ido. Por eso no podemos bajar la guardia hasta que las vacunas y los test rápidos formen parte de nuestra nueva normalidad.

Pero, ¿qué va a pasar en Navidades? Este año, el amor a los demás tendremos que demostrarlo de la mejor forma posible: cuidando de nuestra familia, protegiéndola. Así, con reuniones limitadas al grupo burbuja, sin cabalgatas ni pajes reales recogiendo cartas de los niños, este año toca tirar de inventiva para preservar la ilusión y la magia, que tanta falta nos hace.

