Dr. Gonçal Lloveras: ¿Cómo podemos saber si hemos pasado el Coronavirus con otros síntomas?

DOLOR DE GARGANTA Y CORONAVIRUS

Con la confirmación de que hay otros muchos síntomas que provoca la infección de Covid-19, que no solo incluyen tos seca, fiebre o sensación de ahogo; muchas personas no saben si han pasado la enfermedad porque han tenido otros síntomas como dolor de garganta, de cabeza o diarrea.

👉 Dr. Gonçal Lloveras: "Hay muchos otros síntomas que puede provocar el coronavirus"

Debido a la gran cantidad de oyentes que tienen esta duda, volvemos a tener en el programa al doctor Gonçal Lloveras:

"Hemos pasado de que la infección por Covid-19 tenía unos síntomas clarísimos: fiebre, tos seca y sensación de ahogo; a que actualmente está confirmado que hay gente que ha pasado con dolores de garganta, sensación de sequedad, otros que incluso han tenido mucosidad, otros que han tenido dolores de cabeza tremendos, otros que han tenido diarreas tremendas, otros que han tenido ahogo...

Resulta que hemos pasado de unos síntomas que parecían claros de esa enfermedad a que, actualmente, cualquier síntoma que te podría dar otra patología, como la misma gripe,pues también puede ser Covid-19".

Una mujer enferma / Pexels

¿Qué ocurre con esto?

Dr Lloveras: Ahora hay una gran cantidad de gente dudosa de si lo ha pasado o no lo ha pasado porque las autoridades han decidido que sólo se les haría el test a aquella gente que tiene la necesidad de ir a un hospital.

¿Qué se tiene que hacer?

Dr Lloveras: El sistema tiene que priorizar que a través de test sepamos:

a) Si somos o no portadores, si estamos infectados o no

b) Si ya no lo estamos pero lo hemos pasado

Si lo hemos pasado sin saberlo, ¿estamos inmunizados?

Dr Lloveras: En un gran porcentaje (99-100%) estamos inmunizados. Siempre que pasamos por un proceso infeccioso, el organismo entra en un estado de defensas elevadas y por lo tanto quedamos inmunizados. Pero lo que no sabemos es cuánto tiempo durará esta capacidad de inmunizar, pero al menos durante meses o años.

test rápido / Instituto Carlos III

La importancia de saber si estamos infectados o lo hemos estado

El doctor Gonçal Lloveras incide en la importancia que tiene saber si hemos estados infectados de Covid-19 para saber si ya estamos inmunizados al virus. Por ello, es necesario que se activen diferentes protocolos para que todo el mundo tenga acceso al test: "Seamos inventivos. Desde que se tomen muestras en las farmacias hasta como se está haciendo en algunos sitios que tu puedes pasar con el coche y que te hagan las pruebas. Incluso hoy se ha dicho que hay centros que están ofreciendo la posibilidad de hacer pruebas, les están diciendo que no, que todo está confiscado. Dicen que se tiene que priorizar que los laboratorios destinen las pruebas a los hospitales", concluye.

¿Cómo es posible que Irene Montero haya vuelto a dar positivo?

Dr Lloveras: A lo mejor tuvo tal nivel de carga viral que no ha sido capaz de bajarlo o puede ser que inicialmente se hubiese dado un positivo a un coronavirus que no era el Covid-19, porque hay test que son muy sensibles pero no específicos. Es decir, pueden dar positivo a otros coronavirus, que muchos los pasamos cada año porque están presentes no solo en el Covid-19.