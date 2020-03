Dr. Gonçal Lloveras: “Hay muchos otros síntomas que puede provocar el coronavirus”

El doctor Gonçal Lloveras nos explica que el coronavirus puede provocar otros muchos síntomas de los que se nos han advertido desde el principio: "Nos están explicando los síntomas característicos del coronavirus que en principio son tos seca, fiebre alta y problemas respiratorios. Pero eso es en lo casos en los que empiezas a tener una enfermedad de cierta importancia".

"Hay muchos más síntomas que puede causar el coronavirus, como pasa en una gripe. En una gripe no todo el mundo tiene los mismos síntomas, ni en cuanto a intensidad ni en cuanto a qué órganos quedan afectados", explica Lloveras demostrando que hay enfermos que están manifestando otro tipo de síntomas: "Hay gente que está pasando el coronavirus con problemas intestinales, otros con dolor de cabeza, otros con malestar general, otros con astenia, que es sensación de cansancio permanente; o una combinación de estos. Además de todos los que ya nos dicen".

Estos síntomas, aunque no son de gravedad, no implican que no debamos tener cuidado: "Sobre todo no salir y no contagiar a otros". Pero por otro lado, también nos explica que debido a la saturación de información que estamos recibiendo a diario sobre el coronavirus, también confundimos síntomas y sensaciones que tenemos ocasionalmente con el virus.

"Síntomas y sensaciones que tenemos, no cada día pero varias veces al año, como el dolor de cabeza, algo de tos o diarrea, que pueden ser por muchas causas; les estamos dando una importancia que sin este estado de alarma no se la estaríamos dando".