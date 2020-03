El Dr. Gonçal Lloveras nos explica las secuelas que puede dejar el coronavirus

PAUTAS PARA CONTROLAR LA ANSIEDAD EN CASA

Antes de empezar a responder las preguntas de los oyentes, Javier Cárdenas le pregunta al doctor Gonçal Lloveras qué pueden hacer las personas que están sintiendo ansiedad a causa del confinamiento.

Dr. Gonçal Lloveras: Es erróneo plantear cada día como una rutina aburrida. Tenemos que entender estos días como un paréntesis para hacer todas esas cosas que no podemos hacer y que ahora sí podemos hacer en casa. Desde arreglar aquel armario, aquellos cajones, los papeles que tienes que poner en orden. Hacer llamadas y hablar con tranquilidad con aquellos amigos que nunca tienes tiempo... Cada día tenemos que ponernos pequeños objetivos porque la satisfacción que da el ir solucionando aquello que llevamos meses sin poder hacer es tremendo.

Una mujer bebiendo café y usando el portátil / Pexels

PREGUNTAS DE LOS OYENTES

- Si una persona se recupera del Covid-19, ¿se sabe si queda algún tipo de secuela?

Dr. Gonçal Lloveras: Una secuela de un proceso de haber tenido la enfermedad de forma suave, o incluso con cierta gravedad, no. Lo que puede quedar, es para gente que ha estado en la UCI durante muchos días con un respirador. Ahí sí que pueden quedar secuelas pero no por el coronavirus, sino por todo el proceso incluso del mismo oxígeno. El óxígeno 100% puede llegar a crear fibrosis, nosotros estamos con un oxígeno al 21% atmosférico. Pero fuera de UCI normalmente no queda ningún tipo de secuela.

Médicos atendiendo a un paciente / Gtres

- ¿Nos podemos hacer inmunes al virus? ¿El virus puede mutar y volver a cogerlo?

Dr. Gonçal Lloveras: Un virus por si solo no tiene vida. Un virus no es más que una cadena de RNA que está envuelto por una membrana y eso sin un organismo externo que le permita irse replicando no tiene vida. Pero si tiene un cuerpo externo donde replicarse, entonces si que van habiendo errores en esas réplicas y por eso se genera la mutación.

Este virus con la rapidez que se está replicando produce estas mutaciones, que en el caso de muchas de ellas no generan ningún cambio y otras sí como ha ocurrido en este caso.

¿Vamos a quedar inmunes? Durante un tiempo, seguro. ¿Durante cuánto tiempo? No se sabe. Y si va a provocar una variación de ese virus o se sabe, pero cierta inmunidad siempre nos va a quedar.

- Si llevo 15 días en casa y estoy bien, ¿se supone que no tengo el virus o en cuánto tiempo pueden aparecer síntomas?

Dr,.Gonçal Lloveras: Los síntomas, de promedio, aparecen entre los 5 y 6 días. Pero pueden llegar a aparecer hasta los 12, 13 días. Si en 15 días sin estar en contacto con nadie no han aparecido durante el confinamiento hay dos opciones:

- No se ha estado en contacto con un positivo y por tanto no se está infectado.

- Sí que se ha estado en contacto con una persona infectada pero con una carga viral, con una dosis tan pequeña para su organismo (porque la misma dosis a otro organismo puede afectar más), que ha tenido la suerte de pasarlo de forma asintomática y ya está inmunizada en un principio.

Mujer enferma / Envato

POLÉMICA CON LA COMPRA DE TEST DEL GOBIERNO A UNA EMPRESA CHINA

Antes de despedirse, el doctor Lloveras ha querido hablar sobre la polémica de los test comprados por el Gobierno a una empresa china. El Gobierno español ha reconocido este jueves que ha tenido que devolver un lote de 9.000 tests rápidos de coronavirus que compró en China porque no funcionaban correctamente.

"Me parece impresentable que se compren unos kits que no están homologados por las autoridades chinas", declara para a continuación contarnos qué ocurre con estos kits.

"Estos kits lo que les pasa es que tienen muy poca sensibilidad, del 30%. Eso significa que de cada 100 pacientes que son positivas, sólo detecta el 30%. Lo mínimo exigible es el 80%. Esto quiere decir que tú puede que lo tengas y des un falso negativo.

Por otro lado es un kit que tiene una alta especificidad. Eso significa que cuando te detecta, seguro que tienes el coronavirus y no otro 'bicho' que te pueda confundir. Lo que hace es que no te va a dar falsos positivos. Esto se complementa haciendo otro test de más sensibilidad pero más lento".