Hawái de Maluma vs la versión femenina de Beatriz Luengo: el mashup definitivo

Desde que Maluma publicara su tema 'Hawái' , son muchos los que han visto en la letra de la canción un claro mensaje a su expareja, que no ha gustado a todo el mundo. Ante esto, Beatriz Luengo decidió dar la visión femenina de la canción: "Agarré el personaje de la mujer e hice una canción como si le estuviera contestando", comentaba. Ahora tenemos ambas versiones en un mashup definitivo, ¿será este el ' Ólvídame y pega la vuelta' del siglo XXI?

LEVÁNTATE Y CÁRDENAS | BY ISMAEL DE LA PARRA

"Perfil falso en Instagram para que no vea como me chekeas" es uno de los versos con los que la cantante y actriz pone los puntos sobre las íes al colombiano. Una canción que según comenta Beatriz Luengo: "No es una respuesta a Maluma, es una respuesta a la canción, creo que es muy divertido el debate y la conversación", explica.

Y ahora, gracias a nuestro DJ Ismael de la Parra, tenemos un genial mashup en Levántate y Cárdenas de ambas versiones: la original de Maluma y la respuesta femenina de Beatriz Luengo. ¿Estaremos ante los nuevos Pimpinela?

Beatriz Luengo quiso abordar en su letra un problema que afecta mucho a los jóvenes en redes sociales: "Aproveché el marco de la canción para hablar del acoso en las redes, que es un machismo 2020 muy fuerte". El 71% de las chicas jóvenes de entre 16 y 24 años en España ha sentido acoso en las redes por parte de su expareja o un novio, según un estudio.

👉 Beatriz Luengo enamora con la versión femenina de 'Hawái' de Maluma

"Los compositores de este tema lo hicieron dese la naturalización. Escribieron 'yo fui el primero' como una manera romántica, pero desde mi modo de ver no es así", añade. Y es que en el mundo latino y del reggaeton las letras generan bastante polémica. "A veces confundimos el sexo explícito con el machismo", puntualiza.

¿Cuál de las versiones te gusta más? ¿La original de Maluma? ¿O esta versión de Luengo?