Beatriz Luengo, sobre su versión feminista de Hawái: "Aproveché para hablar del acoso en las redes, que es un machisto 2020 muy fuerte"

"Perfil falso en Instagram para que no vea como me chekeas" es uno de los versos con los que la cantante y actriz pone los puntos sobre las íes al colombiano. "La canción está en Instagram de momento porque no he pedido permisos, estoy esperando a que me autoricen. Hay que respetar a los compositores".

La cantante cuenta a Ana Morgade y Pantomima Full qué fue lo que la animó a componer esa nueva letra. "No es una respuesta a Maluma, es una respuesta a la canción, creo que es muy divertido el debate y la conversación", explica. ¿Se ha puesto en contacto con ella Maluma para darle su opinión?, ¿qué le ha dicho? "En privado sí. En una entrevista le preguntaron por la versión y contestó con cariño. Me han autorizado, si le molestase no lo haría... Además ha generado una ola de respuestas. Ya lo había hecho con Nicky Jam y luego él me invitó a cantar a un concierto", cuenta la cantante. "Desde luego enfadado no lo he sentido".

Lo cierto es que la intérprete quiso abordar en su letra un tema muy serio sobre los jóvenes y las redes sociales. "Aproveché el marco de la canción para hablar del acoso en las redes, que es un machisto 2020 muy fuerte". El 71% de las chicas jóvenes de entre 16 y 24 años en España ha sentido acoso en las redes por del ex o un novio, según un estudio.

"Los compositores de este tema lo hicieron dese la naturalización. Escribieron 'yo fui el primero' como una manera romántica, pero desde mi modo de ver no es así", añade. Y es que en el mundo latino y del reggaeton las letras generan bastante polémica. "A veces confundimos el sexo explícito con el machismo", puntualiza.

Y por si este éxito fuera poco... ¡Beatriz Luengo está nominada a los Grammy Latino! "Grammy nomina álbumes y canciones, y yo soy compositora del álbum Pausa de Ricky Martín, así que estoy muy agradecida. Llevo 5 años siendo una de sus compositoras", explica. "No se puede ser más guapo que Ricky", dice sonriendo.

No es la primera vez que la cantante viene a yu, y es que Beatriz Luengo ya había venido a hablarnos de su libro 'El Despertar de las Musas'. "No sé si voy a hacer otro, tuve que leer muchas biografías de estas mujeres... Son historias muy injustas de mujeres a la sombra".

EL REGRESO DE 'UN PASO ADELANTE', ¿UNA REALIDAD?

Vuelve Física o Química, vuelve El Internado... ¿Qué pasa con Un Paso Adelante? ¡Tenemos que preguntárselo! ¿Volverá algún día? "Nos han tanteado desde la productora y depende del guión. Si siento que hay una evolución estaré, depende mucho de eso, del guión. Pienso que sería guay, si hacen una buena historia...". ¿Y cómo estaría Lola después de tantos años? "Con 2 coletas, sigo virgen esperando por Pedro... ¿¿Os imagináis??", bromea.

Para terminar la entrevista, intentamos ponerle un "broche de oro" con Sergio Bezos y nuestro juego favorito... ¡La fiebre justa! Tenemos en la calle a Sergio Bezos y la artista tendrá que adivinar quien de nuestros voluntarios tiene fiebre...

👉 Puedes ver a Beatriz Luengo en el minuto 00:35

