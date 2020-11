José María García: "Estamos ante un auténtico reinado de mediocridad"

Hoy en Levántate y Cárdenas hemos querido llamar a José María García, que cumple 77 años. A pesar de que ya no está al frente de un micrófono de forma habitual, el icónico periodista deportivo demuestra que el paso de los años no afecta a su mordacidad ni a "la marcha que tiene en el cuerpo", como él dice, dando su opinión sobre el panorama político y del periodismo en la actualidad.

José María García, que acaba de cumplir 77 años, es uno de los periodistas más reconocidos de nuestro país. Por eso queríamos aprovechar el día de su cumpleaños para llamarlo y felicitarlo en directo. Javier ha aprovechado para preguntarle por qué actualmente, aunque continúa ejerciendo el periodismo, no lo hace de una forma habitual como durante toda su trayectoria.

"La vida es una sucesión de etapas. Estoy bien para seguir pero han sido más de 40 años al frente y hay que dejar que trabajen los jóvenes. Nosotros hemos cubierto una etapa y ahora la tienen que cubrir ellos", le explica a Javier Cárdenas, y bromea: "Si por otra parte el no volver le hace feliz a tus hijos porque su padre es especialmente beligerante..."

Sobre esta actitud que caracteriza al periodista, a Cárdenas le sorprende que no continúe frente a un micrófono de forma habitual, a lo que José María García le explica el motivo.

"La marcha que tengo en el cuerpo viene a consecuencia de lo que nos está pasando. A mi me espanta un poquito no poder ayudar, porque es muy grave. Estamos ante un auténtico reinado de mediocridad. Y a mi siempre me han espantado los mediocres por una sola razón. Porque un mediocre se rodea de mediocres porque tiene miedo de que le muevan la silla", explica.

Y no solo se refiere a temas políticos, el periodista hace una reflexión de su profesión en la actualidad: "A mi lo que me preocupa es el periodismo que estamos ofreciendo a España. No hay periodismo de investigación. Y ves que cada día nos dan un escándalo pero ese escándalo no lo buscan. Al periodista se lo sirve el partido o el botarate que interesa", arremete.

"Periodismo es pluralidad, independencia, libertad. En la magnífica escuela que yo tuve en el diario Pueblo se decía, 'una noticia no es auténtica si tú como periodista no has contrastado por todas las fuentes posibles para encontrar la veracidad'. Actualmente les da igual si es buena o mala, solo les interesa que sea una noticia", explica asegurando que no culpa a los redactores, si no que existe una carencia de líderes y jefes y que los medios los están construyendo los consejeros delegados.