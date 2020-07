La bonita historia de María y Belén: Se conocen por una infidelidad y ahora son como hermanas

Como si de la película No Hay Dos Sin Tres se tratase, en la que unas mujeres unen fuerzas para vengarse de un hombre que las engañó, María y Belén nos cuentan una historia similar. Sobre cómo de una infidelidad nace una amistad para toda la vida. "Es un pilar fundamental en mi vida, no la concibo ya sin ella", nos empieza diciendo María.

Y es que María, que mantenía una relación desde hacía año y medio con un chico, no se esperaba que éste estuviese intentando empezar otra relación con Belén.

"Él me contacta por Facebook, me manda una solicitud de amistad y veo que tenemos un amigo en común", nos cuenta Belén, "Empezamos a hablar, empezamos a conocernos y dijimos de vernos en persona.... Pero vi detalles que no me cuadraban. Empecé a sospechar y un día le mandé un mensaje y me bloqueó al instante y es porque estaba con María".

María, que ya había visto otros mensajes de Belén, vio su teléfono antes de que su chico la bloquease y la llamó, aunque Belén no se lo cogió porque este individuo le había dicho previamente que estaba "trastornada", y con ese mote se refería a su novia.

Belén decidió pasar del tema pero a las 3 semanas, este chico volvió a enviarle mensajes: "No he podido dejar de pensar en ti, no puedo olvidarte... ¡Menos mal que no me conoce!", nos cuenta entre risas.

Así que en ese momento fue Belén la que decidió llamar a María. Y aunque en un primer momento María no se lo quiso coger porque "ya se imaginaba lo que le iba a contar", finalmente estuvieron hablando durante más de dos horas.

Y desde ese día, el 1 de julio de 2016, nació esta bonita amistad entre ambas, una amistad a la que ellas llaman "familia". "Le vamos a estar toda la vida agradecidas porque sin él no nos hubiéramos conocido", nos confiesa Belén, explicándonos que este verano ya han quedado en Fuengirola para pasar las vacaciones juntas.