El severo castigo a Manuel y el acercamiento de Lucía e Isaac, cambian el rumbo de 'La Isla de las Tentaciones'

Ya hemos visto las terceras hogueras de La Isla de las Tentaciones y el avance del próximo programa... ¡Y no damos crédito! Como cada semana, Alejandra Castelló nos trae a Levántate y Cárdenas los mejores momentazos de Villa Paya y Villa Montaña.

En el anterior programa veíamos cómo Lucía, Lola y Carlos se metían en la misma cama. Mientras Lucía intentaba dormir, Lola y Carlos dan rienda suelta a la pasión debajo de las sábanas, a pesar de las preguntas de Lucía que estaba imaginándose que estaba pasando algo a su lado.

👉 Lola tampoco tiene 'la manita relajá' y se lía con Carlos después de llorar por Diego, ¡con Lucía en la misma cama!

LUCÍA DESCONFÍA DE LOLA

Al día siguiente, Carlos se lo cuenta a algunos de sus compañeros, mientras que Lola niega que haya ocurrido nada "picante". Pero cuando la gaditana ve que ambas versiones no cuadran, empieza a sospechar de la que es, supuestamente, su mejor amiga en la villa.

"No sabría decir cómo está mi relación con Lola, porque lo mismo me pega una puñalada trapera como que a los cinco minutos me dice 'perdóname, yo no quería hacerlo'", confiesa Lucía, esperando por parte de Lola algún gesto para que pueda volver a confiar en ella.

HOGUERA DE CONFRONTACIÓN: DIEGO Y LOLA

Paralelamente, Diego, que pudo ver 10 minutos en directo de su pareja en la otra villa, vio a Lola derrumbarse con Lucía diciendo que quería volver con Diego. Además, en su hoguera ve imágenes similares, en las que le dice a Simone que ya no quiere seguir estando tan cercana con él, porque quiere intentar recuperar a Diego.

Al ver estas imágenes, Diego quiere hablar cara a cara con Lola para tranquilizarla y pide una hoguera de confrontación. Como Diego no quiere ver más imágenes, no le muestran lo que ocurre después de las lágrimas de Lola, que intima con Carlos con Lucía al lado y motivo por el que Lola cree que Diego ha pedido la hoguera con ella.

Pero cuando se ven y él le explica que la ha pedido tras verla llorando, Lola se da cuenta de que no ha visto nada de lo ocurrido con Carlos, por lo que ella misma se ve en la obligación de decirle que "ha hecho cosas peores" que no ha visto, ante la mirada atónita de Diego.

LUCÍA, MÁS CERCANA A ISAAC

Uno de los grandes avances del próximo programa es el repentino acercamiento entre Lucía e Isaac. Si bien entre ambos ya existía una gran amistad, siendo él un gran consejero para ella, en las últimas imágenes vemos que la cosa se pone mucho más subida de tono.

“Me lo paso bien porque estoy a gusto. Ahí sí que me ha puesto un pelín cachondilla“, confiesa Lucía tras coquetear con Isaac en una fiesta.

Por su parte, Isaac, hasta ahora completamente volcado en Marina, parece que está cansándose de que la canaria no haga un avance en su relación: "Yo me estoy agobiando y me estoy cansando de ella", le revela a Lucía en la misma fiesta.

EL CASTIGO DE MANUEL

Otro de los avances es el castigo que la organización del programa aplicará a Manuel por "saltarse las normas", tal como le explica Sandra Barneda con semblante serio.

Se desconoce qué ha hecho la expareja de Lucía para que tengan que sancionarlo, pero unas imágenes en las que los chicos rompen la alarma de su villa, en la que alguien la golpea con un taburete, podría ser el motivo de este castigo.