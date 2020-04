Recordamos a Avicii dos años después de su muerte

Desde el bombazo que supuso su tema 'Levels', lanzado en 2011, pasando por 'Hey Brother' o 'Wake Me Up' en 2013, hasta llegar a 'Lonely Together' junto a Rita Ora, interpretada este pasado fin de semana por la artista en el concierto solidario 'One World: Together At Home' por su potente carga psicológica; o 'Without You', la discografía de AviciiAvicii es una de las más reproducidas de los últimos años, no solo en el terreno de la música electrónica.

