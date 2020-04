Avicii: recordamos al genial DJ con una playlist imprescindible

Desde el bombazo que supuso su tema 'Levels', lanzado en 2011, pasando por 'Hey Brother' o 'Wake Me Up' en 2013, hasta llegar a 'Lonely Together' junto a Rita Ora, interpretada este pasado fin de semana por la artista en el concierto solidario 'One World: Together At Home' por su potente carga psicológica; o 'Without You', la discografía de Avicii es una de las más reproducidas de los últimos años, no solo en el terreno de la música electrónica.

Tim Bergling, nacido en Estocolmo, inició su exitosa carrera musical con 18 años, con decenas de producciones musicales y cientos de shows por todo el mundo. En 2016, Avicii anunciaba que dejaba los escenarios por varios problemas de salud. Y en 2018, un 20 de abril, ponía fin a unos años de sufrimiento que no logró superar.

Pero Avicii y su música, serán siempre eternos. A finales de 2019, artistas como Rita Ora, David Guetta, Kygo se unían para homenajear al genial DJ y productor en un concierto benéfico.

Y antes, en verano del año pasado, salió a la venta 'TIM', el disco póstumo del DJ sueco, fruto del trabajo tanto del dúo de productores Vargas & Lagola como amigos del artista, para mantener vivo su legado.

Un álbum que contiene 12 temas, entre ellos las colaboraciones de Imagine Dragons, Chris Martin de Coldplay y Joe Janiak. Antes de fallecer, Avicii ya había completado varias de esas doce pistas, incluido el tema 'Heaven', con el vocalista de Coldplay.

PLAYLIST: 12 CANCIONES DE AVICII IMPRESCINDIBLES

La energía y la profundidad de Avicii, está presente en cada uno de sus producciones. Desde Europa FM y Levántate y Cárdenas, queremos rendir un especial homenaje al DJ de la mejor forma posible, a través de su música, que nos acompañará durante generaciones. Estos son solo 12 de los mejores temas de la carrera musical de Tim Bergling.

¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál te ha marcado más?

