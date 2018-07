Risto Mejide y Javier Cárdenas se enzarzan en Twitter

La trifulca entre el nuevo fichaje de Atresmedia, Risto Mejide, y el presentador de Levántate y Cárdenas, Javier Cárdenas, ha partido de un tuit infundado que citaba al publicista para entrar al trapo de unas críticas que supuestamente Cárdenas había realizado durante el programa.

¡Anda!Javier Cárdenas criticando a @ristomejide Risto, ¿cuándo vas a enterarte de que para sentar cátedra tiene que enchufarte tu cuñado? — Jate (@mib3329) Mayo 21, 2015

Aunque Javier Cárdenas criticaba, de manera constructiva y nada ofensiva, algunas partes de la entrevista a Borja Sémper, el locutor acababa regalando halagos al trabajo de Risto Mejide. Lo que realmente dijo Cárdenas fue: "Risto nos hace hablar y discrepar, es lo bueno que tiene (...) Me quedo con Risto antes que con Pepa Bueno; me quedo con su estilo. Nos permite polemizar y no estar de acuerdo". Pero Risto no contrastó la información que recibía por Twitter y prendía la mecha:

Déjale déjale, que mientras está ahí trabajando su dicción, no hace tele. 😉 https://t.co/QNqiDauFSm — Risto Mejide (@ristomejide) Mayo 21, 2015

La respuesta de Javier Cárdenas no se ha hecho esperar; eso sí, una respuesta ejemplar, con educación y respeto por delante:

@ristomejide se nota que no has escuchado lo q hemos dicho de ti. Sobre todo lo último. Q me gustas y cada vez q puedo te veo...saludos! — Javier Cardenas (@_javiercardenas) Mayo 21, 2015

Consciente de su error, de haber pecado de inocente y de su precipitación, Risto Mejide pedía perdón a Cárdenas también a través de Twitter. Mensaje que el locutor y presentador de Levántate y Cárdenas contestaba para zanjar la polémica: "Tranquilo. Yo también me caliento con facilidad. Discrepo contigo en ciertas cosas y lo digo. Pero también me gustas y te sigo", le decía, dando por zanjada la polémica que, finalmente, se ha quedado en simple malentendido.

Te pido disculpas, @_javiercardenas. Opinar sin documentarse es dinamita pura, sobre todo para quien tiene el gatillo fácil como yo. Saludos — Risto Mejide (@ristomejide) Mayo 21, 2015

Tranquilo!yo tb me caliento con facilidad.discrepo contigo en ciertas cosas y lo digo.Pero tb me gustas y te sigo!👍 https://t.co/vPN7FBCZc7 — Javier Cardenas (@_javiercardenas) Mayo 21, 2015

No es la primera vez que Risto Mejide intenta importunar a Javier Cárdenas, como muestran algunos de sus tuits, si bien es verdad que en esta ocasión rectificar es de inocentes. ¡Risto, al rincón de pensar!