Carlos 'El Yoyas' se defiende de las acusaciones de maltrato: "Solo amenacé a una tercera persona"

Después de que una juez ordenara a Carlos 'El Yoyas' no poder acercarse a su ex mujer, Fayna Bethencourt, el ex concursante del reality show ha explicado su versión. 'El Yoyas' declara que nunca ha maltratado a Fayna y que lo único que quiere es proteger a sus hijos.

Tras ser detenido y pasar una noche en el calabozo por maltrato, amenazas y vejaciones injustas hacia Fayna Bethencourt, el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde (Gran Canaria), ordenó la puesta en libertad de Carlos Navarro, 'El Yoyas'.

Ahora, Carlos, que no podrá acercarse a su ex pareja a menos de 500 metros, ni podrá pisar la isla canaria, ha narrado su versión a la revista ¡QMD!.

"Lo único que ha habido es coacción, incluso amenaza, y no a ella [a Fayna], a una tercera persona", declaraba a la publicación, refiriéndose a la nueva pareja de Fayna.

Asimismo, 'El Yoyas' asegura que nunca ha amenazado a Fayna y mucho menos físicamente, ya que dice que no se ven; "Llevamos sin vernos lo mismo que llevo sin ver a mis hijos, 3 meses". Y añade que ,"Como he tenido los antecedentes que he tenido, no porque fuesen reales, sino a nivel mediático, ella lo tiene ahí como para tenerme cogido".

Igual que Fayna, la máxima preocupación de Carlos es proteger a sus hijos de todo este problema mediático.