Se casan al estilo medieval tras reencontrarse por Facebook 50 años después

Fernando Abad tiene 74 años y Pilar Górriz 72. Su historia se remonta a la Barcelona de los años 60, cuando ambos se conocieron al poco tiempo de emigrar desde Zaragoza y Teruel, respectivamente. Con apenas 19 y 17 años ella, se enamoraron, aunque solo pudieron estar juntos ocho meses. Ambos siguieron sus vidas separadamente, se casaron y tuvieron hijos, pero el destino quiso que enviudasen.

Fue tiempo después cuando Pilar decidió contactar a través de Facebook con la gente que le había marcado en su infancia y juventud, y encontró a Fernando, “su primer amor”. Después de escribirle un par de mensajes, tuvo que esperar hasta el día de su 70 cumpleaños para recibir una respuesta, que decía así: "Yo no era muy amigo de esto del Facebook y por eso no entraba, pero un día que me dio por encenderlo vi los mensajes", comentaba Fernando al periódico 'Heraldo'.

Después de hablar por Skype, decidieron verse en el Parador de Turismo de Vic, en Barcelona. Un encuentro que ha desembocado en una curiosa boda medieval en el salón de plenos del Ayuntamiento de Teruel, oficiada por el concejal, para el que claramente se trata de "una historia bonita para celebrar el 800 aniversario de la leyenda de los Amantes".

"Nuestra vida tenía que acabar juntos", "...las mujeres son más dadas al matrimonio, se lo pedí porque si hubiera tenido que dudar no sería amor", comentaba Fernando.

Mientras que para Pilar, Fernando fue "su primer amor" y era "lo más lógico" que se casaran, a pesar de que son pocos los familiares que entienden este enlace. Mientras ellos sean felices, ¡todo estará bien!