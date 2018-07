Condenada por más de 100 delitos tras abandonar a los niños que cuidaba por irse al gimnasio

January Neatherlin, una cuidadora de niños de Oregon, Estados Unidos, ha sido condenada por 104 delitos. La mujer ha sido acusada de abandonar a los niños que cuidaba, de entre seis meses y cuatro años, en ocho ocasiones por ir al gimnasio y a un salón de bronceado.

Un gran jurado acusa a esta mujer de 31 años por 76 delitos de malos tratos y 28 cargos de peligro imprudente, según explicó John Hummel, el fiscal del distrito del condado de Deschutes. Neatherlin debe comparecer ante el juez este jueves.

Los informes aseguran que la cuidadora dejó solos en casa a los niños en ocho ocasiones desde el 3 de marzo hasta el 15 del mismo mes, el día en que fue arrestada por la policía.

Según informa Katu, los agentes vieron cómo los padres dejaban a sus hijos con la cuidadora y ella salía horas después del lugar. Éstos entraron en el domicilio y comprobaron que los niños estaban solos.

Además de los años de prisión que tiene que cumplir, Neatherlin debe permanecer lejos de los niños, al igual que de los padres y debe evitar el contacto sin supervisión con su hijo menor. Además, le han impuesto una orden de alejamiento con cualquier menor.

January Neatherlin, cuidadora condenada / Agencias

Esta no es la primera vez que la cuidadora ha estado asociada a un delito. En el año 2014, su negocio fue investigado al encontrar que la acusada contaba con más de tres niños, algo que no está permitido si no cuentas con una licencia. En el año 2015 volvió a ser investigada, pero los agentes no encontraron pruebas de que tuviese a más de tres niños a su cargo. Neatherlin obtuvo la licencia en 2010, pero caducó en 2012 y no fue renovada.

La mujer estaba en una lista de servicios subsidiarios de cuidado infantil para estudiantes en la Universidad Estatal de Oregon-Cascades, pero tras lo sucedido, la cuidadora ha sido expulsada.