La excusa más absurda dada a un agente de policía por exceso de velocidad

La Policía de Australia Occidental le dio el alto a un vehículo que circulaba con exceso de velocidad. Hasta aquí todo normal. Lo que pensaron es que el conductor no dudaría en darles una excusa que está al nivel de "el perro se comió el trabajo de fin de carrera", y es que no se le ocurrió otra cosa que decir que 'el viento' le 'empujaba'.

Los agentes de policía recogieron la declaración del conductor tras el interrogatorio pertinente, y así recoge la multa en inglés: "The wind was pushing me" ("El viento me empujaba"), y se quedó tan ancho el amigo.

La fotografía de la multa se compartió en redes sociales, que tardaron poco en viralidad la cara dura del conductor y la gracia de los agentes que, para no discutir, pusieron la absurda excusa como alegación del conductor del vehículo, que tendrá que pagar 200 dólares australianos (unos 140 euros), por superar los 110 kilómetros por hora. Seguro que eso ya le parece menos gracioso...