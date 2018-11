'Las gafas para no mirar a otro lado': la campaña que muestra en primera persona el sufrimiento de las víctimas de violencia machista

Presenciar un caso de violencia de género y no denunciarlo también te hace cómplice de ello. Es por ello que el Ministerio de Interior ha lanzado una nueva campaña: 'Las gafas para no mirar a otro lado'. Este nuevo proyecto consiste en unas lentes de realidad virtual para ponernos en la piel de las miles de mujeres que son maltratadas.

: el primero nos muestra unambos se encuentran en una cafetería. Podemos ver como el hombre habla al camarero y a los demás usuarios con la máxima cortesía y educación, en cambio conson algunos ejemplos que se pueden ver en el vídeo que la mujer tiene que aguantar.

Maltrato psicológico en una cafetería / Youtube

Pasamos a un escenario totalmente diferente y vemos a una pareja más joven con un amigo. El novio le pide el teléfono a la chica y ésta se niega a dárselo, entonces es cuando empieza la agresión. El amigo que les acompaña ni se inmuta cuando presencia la escena.

Maltrato físico entre dos jóvenes en un parque / Youtube

Por último, vemos la escena más dura, la del maltrato físico. Podemos presenciarla como si estuviéramos sentados en el sofá de nuestra casa y de repente por la ventana vemos como el vecino le da una bofetada a su mujer. En este caso el bofetón físico no lo sientes pero igualmente al estar en 360º te hace estar dentro del vídeo, es decir, no sientes el golpe físico pero sí emocional.

Vecinos ven como el hombre maltrata a su mujer / Youtube

Lo que vemos a nuestro alrededor muchas veces no nos gusta y tendemos, entonces, a desviar la mirada, es por eso que esta nueva campaña se llama 'Las gafas para no mirar a otro lado'. Con la finalidad de que si vemos una situación así en nuestro día a día no miremos hacía otro lado, sino que ayudemos a la víctima o llamemos a la Policía.

El espectador también juega un papel en dicho maltrato si no se implica, por ello debemos concienciarnos ya que es una realidad que cada vez está más presente en nuestra sociedad.