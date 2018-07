Una madre descubre a sus hijas de tres y cuatro años desnudas en las imágenes de Google Maps

Laura Haslam, una mujer de 27 años de Inglaterra y madre de dos hijas de tres y cuatro años, se quedó de piedra al buscar su casa en Google Maps. "Cuando un vecino llamó a la puerta y me dijo que buscara en Google mi casa, no me lo podía creer", dijo Haslam.

En las imágenes aparecían sus hijas Brooke y Eva jugando desnudas en la piscina. La madre explica que sus caras estaban pixeladas pero que sus cuerpos se podían ver claramente. "Tengo bastante miedo porque no sé cuántas personas han podido ver la imagen. No sé cuanto tiempo ha estado ahí, pero la foto por lo que parece se hizo el verano pasado", ha declarado.

Actualmente, según informa el portavoz de la policía de Lancashire, las imágenes de las niñas no se pueden ver porque Google. Ante la solicitud de la madre de pixelarlas, la compañía las ha puesto completamente borrosas.

"Sinceramente, en un primer momento pensé que no me lo decía en serio, pero cuando lo vi me quedé aterrorizada. Habían pixelado sus caras, pero salía lo suficiente como para que un pedófilo pudiese verlo", afirmó.

Ante esta situación, un portavoz de Google Street View indicó que, "Google se toma las medidas que protegen la privacidad de las personas muy en serio. Siempre difuminamos información sensible como caras y matrículas de coche. En este caso las caras estaban borrosas y en cuanto se nos avisó aplicamos desenfoque adicional a todo el cuerpo".

Según informa The Sun, a pesar de que el contenido de las imágenes no se vea como al principio, Laura Haslam ha guardado la imagen original por si en un futuro se involucra en acciones legales y tiene que usarla. "Sé que nunca podría ganar una batalla legal contra Google y su ejército de abogados, pero algo hay que hacer", explicaba la madre.