Las máquinas expendedoras de 'likes' y seguidores ya son una realidad

Si hace veinte años vivíamos tan a gusto sin redes sociales de ningún tipo, los jóvenes de ahora no dan un paso sin actualizarlas. Facebook, Instagram, Twitter... aunque parezcan todas iguales, cada una de ellas está diseñada para ofrecer algo distinto. Facebook es lo más parecido a una comunidad de vecinos virtual, Twitter es el basurero de todas nuestras opiniones e Instagram es el álbum de fotos perfecto. ¿Todavía no has triunfado en las redes? A lo mejor es que las estabas usando mal.

El "postureo" de Instagram es menos real que los unicornios. Sí, puedes publicar una foto preciosa, con un fondo de mar azul turquesa o una puesta de sol espectacular, pero eso no quiere decir que estés viviendo ese momento intensamente. A lo mejor estás en el sofá de tu casa, fantaseando con tus próximas vacaciones.

Pero lo más peligroso de subir fotos continuamente a Instagram (especialmente si son selfies o fotos de uno mismo) es que cada vez que publicamos algo, el número de likes que recibimos determina el "reconocimiento social" que tenemos. Así, cuantos más likes, más reconocimiento. Nuestro ego crece tras cada 'me gusta'.

Lo de comprar seguidores y likes no es nada nuevo. Una estrategia de lo más cutre para que las personalidades que la opinión pública detesta reciban también ese "reconocimiento", véase el caso de Donald Trump.

Hasta ahora, este negocio se encontraba solo en Internet, gracias a diferentes aplicaciones que ofertaban el servicio. Te dan likes y seguidores a cambio de euros, dólares o lo que tengas. ¡Pocas cosas gratis hay en esta vida!

Sin embargo, el periodista Alexey Kovalev ha descubierto en un centro comercial de Moscú la primera "tienda física" para poder comprar likes y seguidores. Se trata de una clásica máquina expendedora donde, además de aumentar su caché en las redes, puedes imprimir las fotografías de tu perfil e incluso sacarte una allí mismo.

Curiosamente, los precios son baratos. 100 likes en Instagram (o VK, el Facebook ruso) cuestan 78 céntimos. Conseguir 100 seguidores extra cuesta 1,57 euros. La opción más cara es un paquete de 150.000 seguidores y 1.500 likes por publicación, que vale 850 dólares.

Snatap, una compañía fundada en 2016 por los socios rusos Nazir Yusifoz y Avaz Shabutdinov, tiene ya 20 máquinas en funcionamiento, repartidas en Moscú y San Petesburgo, además de una en Praga (República Checa).

Los socios afirman que todos los usuarios que dan likes y se suscriben a los canales son completamente reales, así que no están saltándose ninguna ley. Eso sí, en el momento que aceptas las extensas condiciones del servicio, puede que estés aceptando términos que te conviertan a ti en uno de esos usuarios fantasma.

Russia takes the worst excesses of capitalism to the extreme, so here's a vending machine in a mall for buying Likes for your Instagram pics pic.twitter.com/ZZt189opgd — Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 5 de junio de 2017