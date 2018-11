Muere a los 9 años Jaime Estrany, el niño que impulsó la campaña de recogida tapones solidarios

Jaime Estrany, un niño que padecía parálisis cerebral desde que nació, impulsó la recogida de tapones para recaudar fondos para investigar esta enfermedad. Ahora su madre ha anunciado la triste noticia de que el pequeño, a pesar de no haber dejado de luchar en ningún momento, ha fallecido a los 9 años.

En el año 2012 los padres de Jaime decidieron iniciar una campaña de recogida de tapones con la finalidad de recaudar fondos para ayudar a su hijo y así pues a otras familias que se encontraran en la misma situación. La iniciativa se expandió a tales dimensiones que los padres decidieron crear la Fundación Arka para ayudar a niños con parálisis cerebral. Llegaron a recoger más de 30 toneladas de plástico a partir de los tapones de diferentes envases, con lo que recaudaron más de 5.000 euros.

"Jamás pensé que llegaría un día que ya no estarías entre nosotros. Has luchado durante 9 años pero ésta ultima batalla ha sido invencible cariño mío. No podemos estar más orgullosos de ti, mi amor, nuestro tesoro, nuestro campeón, el rey de la casa y por siempre el rey de nuestro corazón. Sólo tenemos palabras de agradecimiento por haber dado luz a nuestra vida, y enseñado a valorar mucho más las cosas. Aunque no podemos estar más tristes y con el alma rota Gracias gracias gracias y Descansa en paz angelito de mi vida y de mi corazón. Mañana celebraremos su velatorio en Son Valentí (Cementerio de Palma) de 14.30 a 21.00 hrs. Ya sabéis cómo era él, un niño alegre, feliz y al que le encantaba estar rodeado de gente" , han publicado los padres de Jaime a través de la cuenta Arka de Facebook.

Los padres quisieron agradecer todo el apoyo recibido por sus familiares y amigos. "Jaime era un niño queridísimo por todo el mundo que lo conocía. Le encantaba el mundo del pádel, era su pasión. Y el jugador Juan Martín Díaz, su ídolo. No podemos contestar a todos los mensajes de la gente. Es impresionante y nos hace estar todavía si cabe más orgullosos de nuestro hijo", comenta Antonia, la madre del pequeño.

Descansa en paz Jaime. Eres un héroe. Gracias a dicha fundación podrán ayudar a muchos niños que padezcan una parálisis cerebral.