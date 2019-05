Muere un bebé al morder un cargador de móvil enchufado a la corriente

La pequeña Shehvar, de dos años, murió electrocutada al ponerse en la boca un cargador de móvil. Sucedió este sábado, cuando estaba en casa de su abuela.

La pequeña vivía con sus padres en Delhi, la capital de la India, pero su madre Razia había decidido visitar a la abuela de la niña, en la colonia Ansaariyan de Jahangirabad, en Bulandhshahr.

Allí, un miembro de la familia puso su teléfono a cargar y, una vez la batería se llenó, desenchufó el móvil pero dejó el cargador en la corriente. La niña mordió el cable y recibió una descarga eléctrica que terminó con su vida.

"La familia no ha presentado ninguna queja a la policía, por lo que no se ha abierto una investigación. Sin embargo, si alguien se acerca a nosotros para una queja, se hará de acuerdo con las normas", asegura la policía al diario The Times of India.