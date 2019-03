Una mujer celebra que lleva un año sin depilarse y recibe críticas machistas

¿Qué pasa si un hombre no se depila y lo muestra en las redes sociales? ¿Y si esto lo hace una mujer? Pues que la mujer recibirá críticas machistas por tomar una decisión sobre su cuerpo y el hombre no.

Esto es lo que ha vivido la usuaria de Twitter @akapoulainne que, después de mostrar sus piernas con pelos, ha recibido palabras ofensivas de muchas personas, la gran mayoría que ni conoce.

A través de Instagram, la joven compartió un vídeo en el que celebraba que llevaba un año sin rasurarse. Tras la publicación, su bandeja de mensajes se llenó de insultos, que ella misma ha ido respondiendo y compartiendo en Twitter.

la gente pensando que estoy hablando en nombre de las mujeres por hacer lo que me sale del coño: a novel pic.twitter.com/xUieMZLGoW

no he subido todas porque me respondieron sin exagerar unas 90 personas pero también he de deciros que hubo muchísima gente que me habló para darme las gracias por “normalizarlo” o simplemente para apoyarme y mostrarme su cariño y sin duda me quedo con eso