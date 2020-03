Un experimento ‘de postureo’ con hielo seco, deja tres muertos en el cumpleaños de una instagramer

Ekaterina Didenko invitó a 20 personas a su fiesta, celebrada en un complejo de baños en Moscú. Ataviados con trajes de plástico y gafas protectoras, vertieron 25 kilos de hielo seco en la piscina para crear un ‘efecto de humo’. Tras hacerlo, varios de los presentes no dudaron en meterse en la piscina, sin pensar en las graves consecuencias que eso suponía. Lo comentamos en Levántate y Cárdenas.

Tres personas, entre ellas el marido de la bloguera, fallecieron a causa de un edema pulmonar. Dos de ellos en el acto, y el marido de Ekaterina, y padre de sus dos hijos, en el hospital. Además, hay otras siete personas hospitalizadas con con graves quemaduras químicas en la piel. Puedes ver el momento en el que vierten el hielo a partir del min. 1:27

La peculiaridad del hielo seco, es que su estado natural es el gaseoso, a diferencia del común, que es líquido. Además, su temperatura de sublimación es de −78,5 °C, por lo que además de congelar la piel, causando quemaduras químicas, provoca una rápida liberación de dióxido de carbono al ambiente, que puede provocar la asfixia, sobre todo en espacios cerrados como en el que se llevó a cabo este macabro “experimento”.

CRÍTICAS POR LA REACCIÓN DE LA ‘INFLUENCER’

Ekaterina ha sido duramente criticada por su reacción tras la muerte de su marido, además de otra pareja de invitados. Esta bloguera, que además es farmacéutica y se hizo famosa por recomendar medicamentos y fármacos a sus seguidores, publicó varios vídeos en los que aparecía llorando cuando sus hijos le preguntaban sobre su padre: “Valya (su marido) ya no está con nosotros", decía.

"Oh Natasha, oh Yuri. No puedo decir nada más. Firmé una prohibición para difundir cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer, hoy exploté. Pensé que no era cierto, que era una pesadilla", añadío en referencia sus amigos que también murieron en la fiesta.