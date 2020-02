Tras la emisión en la plataforma Netflix de la serie Narcos, la figura del narcotraficante fallecido se vio reforzada de cara a una parte de la opinión pública, que tal vez no tiene muy claro lo que supuesto la influencia de dicho personaje y sus actividades criminales para la población, no solo de Colombia.

Pero para su hermano, Roberto Escobar, es un filón más a explotar, así creó la marca que ahora lanza este polémico smartphone plegable, que anuncia como el más económico del mundo, el Escobar Fold 2.

Con él, el hermano del difunto líder del Cartel de Medellín, asegura tener un objetivo claro: “convertirme en el rey del mercado de los dispositivos electrónicos este mismo año. Todas estas fábricas tienen mucha tecnología ahí, sin hacer nada, porque nadie está comprando nada de fábricas secundarias en China. De este modo reducimos los precios y le damos a nuestros clientes descuentos directos bajo la marca de Escobar”.

Así, sin complejos y con una agresiva (literalmente) campaña de publicidad, Escobar INC. se mete de lleno en el rebranding, en esta ocasión del Samsung Galaxy Fold, para intentar rascar clientes potenciales de la marca coreana, a base de copiar su modelo plegable, y ‘tirar’ los precios: cuesta 399 dólares, unos 361 euros, aproximadamente la mitad que el smartphone de Samsung.

Esto de encargar una ‘copia’ de un modelo en China y ponerle su firma, ya lo hizo la compañía de Roberto Escobar con su primer modelo, el Escobar Fold 1, que era igualito al Royole FlexPai. Ahora, además del diseño, le mete “carne” al asador de la promoción en redes (de nuevo, literalmente).

En los vídeos promocionales, y bajo el título ‘Rest In Peace Samsung - Say Hello to Escobar Fold 2’, podemos ver un unboxing digno de una web de citas barata, con dos mujeres en ropa interior, dándole martillazos a los modelos de Samsung, mientras una voz en off anuncia el fin del gigante coreano, con algunos de sus dispositivos en llamas.

Además, ha dado de alta el dominio RIPSamsung.com, para redirigir a su tienda online, que opera desde Suecia, donde se pueden adquirir los dispositivos de 128 GB de almacenamiento por 399 dólares, o de 512 GB por 550 dólares. Así que si ves que te animas a comprarlo ahí, allá tú. Ya nos dirás…

Otro apartado a revisar del vídeo promocional, podría ser la seguridad durante el rodaje, por eso de la Prevención de Riesgos Laborales, pero no creo que estén muy por la labor de preocuparse por según qué “nimiedades”… 😅

Como comentábamos antes, el Escobar Fold 2, además de parecer un bote de la colonia One Million de Paco Rabanne, copia muchas de las características del modelo de Samsung y, según la descripción del producto que hacen, consta de un procesador Qualcomm Snapdragon 855, batería de 4.380mAh, pantalla de 7,3 pulgadas y cinco cámaras. Al menos eso dice la web de Escobar INC., que también, déjala ir…

Smartphone o plomo, hueputa

