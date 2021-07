El Top 10 Semanal de Más Wally Tarde - Viernes 02/07/2021

El que tuvo retuvo, decían antes, y en este caso es real: ¡Curtis Harding, el genio de Atlanta, recupera la primera posición en este Top 10 de Más Wally Tarde! Su temazo, On And On, y su estilo slop'n soul tan ecléctico hacen de este músico uno de los favoritos tanto vuestro como incluso nuestro... ¡enhorabuena!

Dejamos ya la votación abierta para el Top 10 de la próxima semana, ¡vota por tu favorita!