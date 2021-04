El Me Pones Más del miércoles giró sobre la pregunta: ¿cuál ha sido tu cita Tinder más rara? Y claro, los oyentes de Europa FM no se hicieron esperar. Fueron muchas las anécdotas que escuchamos ¡y no solo del público! Aquí se atreven hasta los integrantes de Me Pones Más, con historias de todos los colores, ¡hay para elegir!

La polémica está servida. Tinder planea añadir los antecedentes penales de sus usuarios para que así las citas puedan ser más seguras. Con más de 60 millones, Tinder reina como la app de citas más popular del mundo. Su presencia se extiende por todo el globo, miles de personas repartidas a lo largo y ancho del planeta que buscan hacer match.

Tinder quiere ser más seguro

La medida que pretenden imponer conlleva varios dilemas, sobre todo morales, porque: ¿Cómo y quién tendrá acceso a toda esa cantidad de información? ¿De qué manera se evitará que se publiquen antecedentes penales falsos? ¿Y si hay algún error? Lo dicho, la polémica está servida. La idea de la empresa Match Group, la propietaria de Tinder, es la de proteger a sus usuarios de personas conflictivas que puedan circular por la app más famosa de citas. Personas relacionadas con abusos, acosos y delitos de todo tipo. Para ello, el grupo se ha aliado con Garbo, una empresa dedicada a la comprobación de antecedentes.