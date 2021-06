Olivia Rodrigo, acusada de plagio por Courtney Love

¿Inspiración, plagio o casualidad? La cantante Courtney Love demuestra su malestar con Olivia Rodríguez a raíz de la publicación de unas fotos que, según la que fuera la mujer de Kurt Cobain, se parecen demasiado a una antigua portada suya.

Cómo no, es Marta Lozano quien nos cuenta todos los detalles sobre el conflicto entre las dos artistas: "Courtney ha subido a su Instagram la foto del último disco de Olivia Rodrigo y ha añadido en texto 'encuentra la diferencia' con el hashtag ‘twins’ (gemelas). Una forma directa y concisa de expresar su malestar con la portada de Olivia".

La jovencísima Olivia Rodrigo parece ser un imán para el éxito y también para algún drama que otro. Olivia ha presentado el primer vistazo al concierto en vivo de su álbum y sido acusada, automáticamente, de inspirarse demasiado por la mismísima Courtney Love. Para Marta "iguales no son" pero sí que le resulta llamativa la coincidencia: "supongo que Courtney Love se ha quejado porque las dos aparecen con un ramo de flores, una corona a lo reina del baile y el rímel corrido de haber llorado. No son dos clones pero hay algunos elementos comunes en las dos portadas".

Más detalles sobre la polémica

Olivia Rodrigo cuenta con solo 18 años, pero eso nunca le ha detenido para cosechar un éxito detrás del otro y posicionarse, no como una estrella emergente, sino como una auténtica realidad dentro de la industria de la música. Su álbum Sour deja buena constancia de ello, de lo más escuchado en todo el planeta e incluido en las listas musicales del momento. La polémica se ha desatado por unas fotos, en los que la cantante anunciaba un nuevo proyecto en el que el eje temática era el baile de graduación, todo un clásico dentro de la cultura norteamericana.

En el otro lado del cuadrilátero está Courtney Love, conocida por su matrimonio con el legendario Kurt Cobain, además de haber sido una de las caras conocidas de la escena punk y grunge de los años 90 como vocalista de Hole. Pues bien, ha sido Courtney quien ha encontrado demasiado similar la foto de Olivia Rodrigo con una portada de Hole, en el que Courtney Love salía de una manera muy similar. El disco se titula Live Though This.

¿Y qué fue lo que pasó entre Olivia Rodrigo y Elvis Costello?

Por si no fuera suficiente con las acusaciones de Courtney Love, Olivia también ha estado envuelta en temas de plagio con Elvis Costello. No obstante, el cantante ha quitado peso al asunto. Marta nos cuenta lo ocurrido: "algunos también han comentado que el tema de apertura del álbum se parece bastante a 'Pump it up’ de Elvis Costello, pero el rockero ha defendido, rápidamente, a la cantante diciendo en Twitter que así es como funciona el mundo del Rock and Roll".