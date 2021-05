¿Pueden convivir los videojuegos y la vida fitness? En Japón hay un gimnasio que propone algo parecido

Son las siete de la mañana y está oscuro, muy oscuro. De repente, suena la alarma del despertador y tus ojos se abren de par en par, sobresaltados. Te levantas de un salto de la cama, te vistes como un autómata, tomas un vaso de agua y dices que picaras algo por el camino. Diez minutos después llegas a la puerta del gimnasio, pero no para entrenar, o al menos no de manera convencional, a la que estamos acostumbrados, sino para...¡jugar a los videojuegos!

En Tokio abre un gimnasio de e-sports y Juanma Romero decide conversar con la experta Laura Anaya, gestora de @nipponismo, para que le explique como funciona este nuevo entrenamiento y apuntarse en cuanto llegue a España.

A pesar de la expectación que ha generado su apertura, Laura nos comenta que, finalmente, el gimnasio para gamers no ha podido abrir sus puertas. La apertura del local estaba prevista para el próximo 19 de mayo pero, "debido a las restricciones de la pandemia", se ha retrasado. No obstante, este gimnasio no es el único emplazamiento que puede llamar la atención de un occidental: "me han sorprendido varios locales, sobre todo, los que están ambientados en temáticas concretas. Hay, por ejemplo, un hotel decorado como si fuera una nave espacial", pero también hay otros que simulan ser "una cárcel" o estar situados "en el mundo ninja". Laura dice que, "para esto", los japoneses son "unos cracks".

¿Cuánto cuesta jugar a los videojuegos en un gimnasio?

El gym para los gamers cuesta 40 euros al mes, pero eso no es todo, porque también puedes contratar un entrenador personal por 20 euros la hora para mejorar nuestras aptitudes. No sabemos si la barriga o la papada disminuirán de tamaño, pero lo que sí tenemos muy claro es que, a fuerza de pulgares, no os ganará nadie.

El primer gimnasio para los gamers

Ubicado en el barrio Akabane en el norte de Tokio, el Esports Gym tenía prevista su apertura el 19 de mayo, pero habrá que seguir esperando, al menos, un poco más para ser un experto en Fortnite, en el Leage of legends o en el NBA 2K21.