¿Qué planes tienes para Semana Santa?

La Semana Santa ya ha llegado y eso significa para muchas personas que ha llegado el momento de disfrutar de unas merecidas vacaciones y desconectar de la rutina de cada día. Además, los últimos años han sido muy duros, con restricciones y limitaciones para moverse dentro o fuera del país.

Eso sí, habrá que tener en cuenta el tiempo, un factor clave para organizar un viaje y que no se convierta en una pesadilla pasada por agua. Hay que tener en cuenta que este arranque de primavera no ha sido el esperado, de hecho ya se ha convertido en uno de los más atípicos de su Historia, con un frío que no es normal en estas fechas tan especiales.

Por suerte, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, el tiempo para la Semana Santa será muy variable en toda España, un mix entre días soleados con otros más lluviosos. A partir de Jueves Santo las temperaturas comenzarán a subir, dejando por delante un fin de semana sin precipitaciones y con una temperatura más agradable.

Después de dos años marcados por el Covid-19 el tiempo es importante, sí, pero más aún lo es la posibilidad de poder viajar y movernos en un marco de normalidad. En el programa de hoy hemos recibido respuestas de todo tipo, desde los que se plantean un viaje, hasta las personas que han decidido quedarse en casa con los suyos y pasar el tiempo en sus respectivas ciudades. ¿Y vosotros, qué tenéis pensado hacer en Semana Santa?