Las mejores pelis y series para ver en Navidad

La Navidad tiene muchas cosas que nos gusta, además de recibir regalos y comer hasta reventar, también porque es una época del año en la que se acumulan peliculas de todo tipo para ver solo, en familia, con tu pareja o con los amigos. De modo que ha llegado el momento para acurrucarse en el sofá y empezar a ver una película. Las opciones son muchas, casi infinitas, y más aún, con tantas opciones para ver en streaming.

En conclusión, os ofrecemos una lista para contentar a todos los gustos, entre los que hay que destacar el especial de Samantha Hudson. ¡Vamos a ello!

'Last Christmas'

Empezamos con la cinta más musical de todas y, pronto, sabréis por qué lo decimos. Last Christmas nos cuenta una historia protagonizada por Emilia Clarke, nuestra Daenerys, y Henry Golding en la que el amor y la Navidad juegan a la par. La cinta está basada en la archiconocida canción del mismo nombre, además de inspirarse en la música del artista George Michael.

¿Dónde verla?

En Prime

'Unidos por el destino'

Para la comedia romántica del listado os proponemos Unidos por el destino, un telefilm de 2015, en el que destaca, entre todo el reparte, la carismática actriz Mayim Bialik, conocida por todos por su papel en The Big Bang Theory. Recomendamos esta cinta a los fans más acérrimos de la actriz, especialmente. Por lo demás, se trata de la típica comedia romántica. A los mandos de la dirección está Peter Sullivan, un cineasta experto en producciones televisivas, que, además, cuenta con un amplio bagaje en películas de Navidad.

¿Dónde verla?

En ATRESplayer PREMIUM

[[H3:'Batman vuelve']]

Seguimos con esta película de superhéroes, obra del genial Tim Burton. En estas fechas se suele recomendar El mundo de Jack, pero, para ofrecer algo diferente, mejor nos quedamos con el Batman de Michael Keaton. En la peli, de 1992, la Navidad está muy presente, ya que la historia transcurre en esos días. Hay árboles de Navidad gigantes y los decorados que todos esperamos ver, aunque algo más retorcidos, tocados por la mano siniestra de Tim Burton. Batman vuelve, además, ofrece una lectura muy interesante sobre personajes rotos y solitarios, que intentan encontrar el amor en la Navidad.

¿Dónde verla?

En HBO Max

'El Grinch'

Seguimos, ahora, con el clásico de la lista porque, ¿quién no ha visto a Jim Carrey como el popular Grinch? El terror de las navidades que atemoriza al mundo entero, el gran gigante verde que odia estas fechas y que hará lo imposible para que no se celebren. La cinta es del 2000, dirigida por Ron Howard, y es, sin lugar a dudas, una de esas pelis que hay que ver por estas fechas.

Jim Carrey hace uno de los papeles de su vida. Por cierto, para quien no lo sepa, el Grinch nació en el libro ¡Cómo el Grinch robó la Navidad!, un relato de 1957, de Dr. Seuss.

¿Dónde verla?

En Disney +

'Un padre en apuros'

¿Cómo no íbamos a incluir una comedia en este listado? Una comedia protagonizada por Arnold Schwarzenegger, en la que interpreta a un padre que quiere salvar la Navidad regalándole a su hijo un muñeco de Turboman. ¿Cuál es el problema? Que el juguete está agotado. La cinta es de 1996 y nos regala uno de los papeles más divertidos de Arnold en la gran pantalla.

¿Dónde verla?

En Disney+

[[H3:'Ojo de Halcón']]

La serie de Ojo de Halcón, el arquero de Los Vengadores de Marvel, está dejando muy buenas sensaciones a los seguidores de los superhéroes en el cine. ¿Y por qué os traemos esta serie? Pues porque, también, ocurre en Navidad. Clint Burton conoce a Kate Bishop, que se convierte en su aprendiz, y, juntos, deben enfrentarse a la mafia del chándal. Mucha acción, humor y ritmo es lo que ofrece esta serie que tiene lugar unos días antes de Navidad.

¿Dónde verla?

En Disney+

'La Navidad de Mickey'

No podíamos llegar al final de este listado con la adaptación de Canción de Navidad, de Charles Dickens, pero en versión Disney. La cinta es de 1983, pero no ha perdido, ni un ápice, su frescor. Gilito McPato, Goofy y Mickey Mouse protagonizan la historia de los fantasmas del pasado, del presente y del futuro, para reflexionar sobre la familia, la avaricia y la soledad. Esta película es un must.

¿Dónde verla?

En Disney+

'Solo en casa'

¿Y Solo en casa? ¿Quién no ha visto a Macaulay Culkin pasando la Navidad solo en su kilométrico caserón? La cinta, de 1990, dirigida por Chris Columbus, es una de esas cintas para ver en bucle, año tras año. La oferta es muy tentadora como para decir que no y es que Solo en casa nos ofrece la posibilidad de convertirnos en niños que saben salir de cualquier apuro, tender trampas imposibles y comerse un gigantesco tarro de helado para celebrarlo.

¿Dónde verla?

En Prime

'Especial de Navidad de Samantha Hudson'

Y llegamos a nuestra última recomendación de la lista con la gran sorpresa de Samanta Hudson y su especial de Navidad. Apunten la fecha, porque el domingo 19 de diciembre es el día del estreno de Una Navidad con Samantha Hudson, el producto estrella de la noche de ATRESplayer PREMIUM. Samanta reinterpretará el clásico de Dickens, a su manera, con la participación de Amaia Romero, Anabel Alonso, Arturo Valls, Victoria Martín y un gran elenco.

¿Dónde verla?

En ATRESplayer PREMIUM