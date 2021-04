Las redes sociales más extravagantes

La creatividad del ser humano parece no tener límites, con todo lo que eso implica. El campo de las redes sociales no es ninguna excepción a ello, un auténtico mundo abierto por explorar. Tindog, Line for Heaven, Myfreeimplants y un listado, ciertamente, muy extenso para enumerarlas todas. Lo cierto es que hay mucho donde elegir en cuanto a redes sociales extravagantes y Tindog es una de las aplicaciones de moda que, básicamente, permite encontrarle pareja a tu mascota. El sistema es el mismo que el que valida Tinder para encontrar el match de tus sueños, deslizando hacia la derecha si el perfil te gusta, dentro de un desfile interminable de animales. Line for Heaven es otra de las redes sociales más curiosas, basada en ganar puntos de karma y llegar lo más puro posible al domingo, que es el día del juicio final. Por otro lado, Myfreeimplants propone la obtención de implantes mediante donaciones. Paloma Gonzalvo es Social Media Manager de Magia en las redes, una empresa que ayuda a emprendedores y empresas a gestionar sus redes, y ella lo explica mucho mejor en la charla que mantiene con Juanma Romero sobre este tema. ¿Tienen límites las redes sociales?

El misterioso caso del gorila Tinder

Ocurrió hace unos días, en el zoológico de Louisville (Tennesse, Estados Unidos), cuando Jimmy Feeman, un chaval de 27 años decidió que uno de los gorilas del parque le ayudase a elegir pareja. En las imágenes, que se volvieron virales prácticamente al momento, se ve a Jimmy enseñándole su teléfono móvil al gorila través de un cristal. El primate no tardó demasiado en entender el funcionamiento de Tinder. El resultado no tiene pérdida.

Aquí tenéis el vídeo completo de gorila Tinder