Zombies, Run! La aplicación que une a corredores y zombis

¿Os mola The Walking Dead y el género zombi? Esas persecuciones infinitas por toda la ciudad, en las que los muertos vivientes avanzan, lentos pero seguros, hacia su próxima víctima. No obstante, no todos los zombis caminan y hay algunos que no solo corren, sino que parecen volar de lo rápido que van. En películas como Guerra Mundial Z, El amanecer de los muertos o 28 días después hay varios ejemplos de ellos. ¿Entonces qué ocurre cuando combinamos zombis y el running? La respuesta se llama Zombies, Run! La aplicación que propone que correr no sea, para nada, aburrido.

De qué va Zombies, Run!

Le dibuja al corredor un escenario para nada típico y, en un segundo, el deportista podrá verse inmerso en un apocalipsis zombi, en el que la ciudad se vea repleta de unas criaturas que tendrá que esquivar. A través de los auriculares, el usuario seguirá los pasos de una voz, que dará las instrucciones, para saber por dónde hay que correr para evitar a los zombis.

Juanma Romero conversa con Víctor García Blázquez, atleta olímpico español, ganador de la medalla de bronce en los Campeonatos Europeos de Helsinki en 3.000 metros obstáculos y representante de España en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Aplicaciones que fomentan el deporte, los cambios de ritmo de una carrera y…¡mucho más!