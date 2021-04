Correr será más divertido: la 'app' de running que convierte tus entrenamientos en una aventura

“No hay nada más aburrido que correr”. Si eres de los que pronunciaría esta frase para no empezar nunca a hacer running, ya no tienes excusa. Ahora puedes correr y protagonizar tu propia aventura —ficticia, eso sí— gracias a la app Zombies, Run! Vamos, como jugar a la Play, pero haciendo ejercicio.

Sabiendo de la poca fama de divertimento que tienen el running y otras actividades físicas, la industria de aplicaciones móviles se lanzó hace unos años a desarrollar apps que combinan las funciones básicas para correr con audio-historias que se personalizan a través del GPS de nuestros teléfonos y que se convierten en nuestra guía de entrenamiento. También existen versiones para hacer ejercicio en casa o para salir a caminar.

Aunque están disponibles para descarga en el mercado español de Play Store y Apple Store, las apps que te mostramos a continuación solo funcionan en inglés. Si no lo dominas del todo, quizás te sirva para entrenar también el oído :)

Zombies, Run!

Puede que sea una de las aplicaciones pioneras que combina el deporte y las audiohistorias. Fue creada en 2012 por el estudio británico Six to Start & Naomi Alderman, y desde entonces lleva casi 10 millones de descargas. Según la propia compañía, los usuarios la utilizan mensualmente.

¿Cómo funciona? Nuestra ciudad está infestada de zombies y debemos evitar que nos atrapen. Cada vez que salgamos de casa viviremos una minihistoria. A través de los auriculares iremos recibiendo las instrucciones de por dónde ir y cumplir con las misiones encomendadas. Y a medida que vamos logrando nuestros objetivos, vamos consiguiendo recompensas propias de un videojuego de estas características (agua, comida, medicinas y otros suministros para construir nuestra base) y desbloqueando otras misiones —hasta ahora hay 200—. Los objetivos y otros datos de nuestra carrera como los kilómetros o las calorías quemadas se pueden consultar en la pantalla. Además, lo podemos combinar con música de nuestras propias playlists.

La aplicación es gratuita y existe otra versión menos exigente para aquellos que empiezan a iniciarse en esto del running, Zombies, Run! 5K.

The Walk

Si lo tuyo es andar más que correr, también puedes hacerlo viviendo estas historias de realidad aumentada con The Walk, de los mismos desarrolladores que Zombie, Run! Eso sí, esta no es gratuita y para desbloquear algunos capítulos tendrás que pagar.

Al no requerir una gran condición física, esta app puede ser utilizada por cualquiera. El funcionamiento es el mismo (las instrucciones se dan mediante audio y es mejor que llevemos los auriculares puestos), pero la historia es diferente. Aquí no hay zombies, sino una trama de suspense a la altura de películas como Con la muerte en los talones y 39 escalones (ambas de Alfred Hitchcock), como cuentan desde Six to Start. Más de 65 capítulos y 800 horas de audio que te harán caminar cientos de kilómetros siguiendo las pistas que plantea esta historia.

Apocalypse Survival Training

Esta aplicación fue creada en 2016 y, como las otras dos, está disponible para iOS y Android. En su caso, Apocalypse Survival Training no basa su historia en la geolocalización, por lo que permite ejercitarse en casa. Combina tablas de ejercicios de fuerza y sesiones de cardio (también incluye running para hacer en una cinta de correr).

En total, 40 episodios progresivos de media hora y la historia que protagonizamos, como su nombre indica, también va de sobrevivir tras una catástrofe apocalíptica en la que hay mucha acción. Como su desarrolladora Adele Kirby explicaba, se trata de crear una atmósfera a través de las instrucciones de actividad física y su banda sonora —aquí no podemos escuchar nuestras playlists— para hacer que nuestras pulsaciones se aceleren, desafiándonos mental y físicamente.

Bonus track: Running Stories

Running Stories es una de las últimas apps de este tipo que se han creado, aunque todavía está en fase BETA y únicamente disponible en Singapur, pero pronto llegará a otras ciudades del mundo para lo que están buscando socios internacionales. La idea es mantener el código abierto como hasta ahora para que quien quiera pueda crear sus propias historias.

En Running Stories, podremos protagonizar diferentes tramas como, por ejemplo, la de convertirnos en un agente secreto que tiene que evitar a los francotiradores apostados en las azoteas de los edificios de nuestro propio barrio, entre otras misiones. Esta aplicación recoge datos a través del geolocalizador de nuestro teléfono móvil para personalizar la historia.