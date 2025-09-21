EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

En tu boda me colé.... para cenar gratis

¿Has fantaseado alguna vez con colarte en una boda y comer gratis? Rosa, una oyente de Me Pones, no solo lo soñó sino que lo hizo. Había una boda en el hotel en el que se hospedaba con su pareja y aprovechó para no irse a la cama con el estómago vacío. En otra ocasión, ella y sus amigos hicieron un poco de trampa en un concierto de Pablo Alborán porque los de seguridad se dejaron un QR sin escanear y aprovecharon para mandárselo a otra persona.