EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

Los Reyes Magos no siempre aciertan con los regalos: "Me hacía mucha ilusión"

María, una oyente de Me Pones, cuenta en directo que los Reyes Magos nunca le regalaron una heladera de juguete. "Me hacía mucha ilusión. No me gustaban las muñecas. El primer año no surgió, el segundo tampoco, y ya empecé a mosquearme. El tercer año vi una caja... pero era un horno de joyas de princesas. Tú imagínate mi cara", le cuenta a Juanma Romero. ¡No te pierdas su conversación y escucha el audio!