EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE

Carlos se teñirá el pelo si España gana el Mundial... aunque no tenga pelo

Carlos, un oyente de Me Pones, ha prometido junto a su hijo Nico que se raparán el pelo si España gana el Mundial. Aunque uno es del Barça y el otro del Real Madrid, aquí están unidos. El único problema es que Carlos no tiene mucho pelo que teñir... "Yo me he venido arriba y he dicho que también lo haré. Yo, que llevo la cabeza rapadísima y no hay un pelo ahí para nada. Con todo el sol, va a parecer eso un helado derretido", bromea con Iván Infante. ¡Escucha la anécdota completa!