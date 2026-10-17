EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO
Se cayó de la moto y fingió que era un experimento sociológico
Francisco, un oyente de Me Pones en Murcia, sintió tanta vergüenza al caerse de su moto que fingió ser parte de un experimento para ver cómo reaccionaba la gente ante un accidente. "Yo iba presumiendo, haciendo ruido... Toda la gente estaba mirándome y me caí con la moto. Me ayudan y digo: 'No me ha pasado nada. Esto ha sido un experimento sociológico. Me he tirado y el experimento ha salido bien porque me habéis ayudado'. Y todo mentira, pero coló estupendamente", ha contado entre risas. ¡Escucha su anécdota completa!