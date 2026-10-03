EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

Congeló su lugar de trabajo en cuestión de dos minutos: "Parecía Arendelle"

Sara, una oyente de Me Pones en Sevilla, le cuenta a Juanma Romero que se dedica a rellenar depósitos de nitrógeno líquido y, un día que parecía normal, congeló todo su lugar de trabajo. "Me confié. Dejé uno cargando mientras me fui a por otro y, en cuestión de dos minutos, volví y el depósito había congelado toda la sala de llenado. Parecía Arendelle, el reino de Frozen", bromea. Pero ¿cómo solucionó esta liada? Pues tuvo que llamar a su jefe... ¡Escucha el audio y descubre la anécdota completa!