Hablamos con una pareja LAT (Living Apart Together): "No me planteo una relación que no sea así"

Sandra, desde Barcelona, cuenta que ella y su novio Raúl viven en distintas casas. Llevan varios años de relación y están "superfelices". Se conocieron después de separarse de sus anteriores parejas: "Después de separarme, tenía claro que quería vivir mi vida, que no quita que te puedas volver a enamorar. Conocí a mi pareja actual, pero teníamos claro que queríamos seguir viviendo en nuestra casa. Quedamos para hacer planes de pareja", cuenta Sandra en Me Pones.

"Tiene lo bueno de estar enamorado sin la parte del desgaste que produce la convivencia", opina Iván Infante sobre las parejas LAT. "Cuando ves a alguien todo el día en pijama, sin arreglar... Nosotros nos vemos arreglados para hacer nuestros planes. No vemos lo que hay detrás que provoca desgaste", explica Sandra.

Por su parte, Raúl asegura que apostar por la fórmula LAT le ha resultado "tremendamente positivo" y que no se plantea tener una relación de otro tipo. "Me apetece vivir con mis hijos, no me apetece que haya terceras personas dentro del hogar, pero eso no quita que no pueda estar con mi pareja y ser feliz", dice.