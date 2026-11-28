Con Juanma Romero y Marta Lozano

Conoció a su pareja jugando al 'Pokémon GO': "Me cambió la vida de manera radical"

Esther, una oyente de Me Pones, cuenta en directo que está viciada al Pokémon GO desde 2016 y que el videojuego le permitió conocer a su pareja. "Le tengo un cariño especial al juego porque me cambió la vida de manera radical", nos cuenta. "Tu marido es el mejor Pokémon que has capturado", le dice Juanma Romero. Todavía no se han casado, pero ya saben que su boda estaría ambientada en Pokémon GO. ¡Escucha su historia completa!