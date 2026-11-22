Con Juanma Romero y Marta Lozano

Le dijeron que su nieta se llamaría Arya sin haber visto 'Juego de Tronos': "No había oído nunca ese nombre"

Juanma, un oyente de Me Pones en Cantabria, tiene una hija de ocho años que se llama Arya. Cuando su hija le dijo el nombre, él no entendió nada. "Todo el mundo sabía de dónde venía el nombre y yo no lo había oído nunca. No me hizo mucha gracia porque era una serie que no conocía de nada", nos cuenta. Ahora, pasados los años, sigue sin haber visto Juego de Tronos: "No creo que lo haga. Prefiero hacer otras cosas". ¡Escucha su historia completa!