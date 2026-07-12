EN 'ME PONES'

La divertida historia de María José, que tuvo que hacer un striptease para quitarse de encima una chicharra

Este domingo Me pones ha querido conocer la repulsión de los oyentes por los insectos, y María José ha contado que odia las chicharras desde que una se le metió en el escote, y del agobio acabó desnudándose delante de todos sus compañeros de trabajo. "Tuvo que salir por su propio peso", asegura la oyente a Iván Infante y Marta Lozano, pues dadas las circunstancias nadie podía ayudarla a librarse del insecto.