EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE

La inteligencia artifical no siempre acierta: "Me enfadé y la regañé"

Ana, una oyente de Me Pones de Madrid, le cuenta a Iván Infante que la inteligencia artificial se "la lió parda". Resulta que trabaja en la universidad y quería que la IA le resumiera un texto para poder repasarlo antes de dar una ponencia. Pero cuál fue su sorpresa cuando la IA ¡le mandó un rap! "Las notas estaban en inglés y me devolvió un rap en español con un título muy creativo: 'La ecuación pendiente'. Me enfadé y la regañé", cuenta. ¡Escucha su anécdota completa!